在港股上市的大陸電動車大廠比亞迪日本分公司5日宣布，將於明年1月31日起在日本推出電動SUV車型ATTO 3，為當地的首批純電動汽車。該款車型續航里程為485公里，售價440萬日元（約合人民幣23.05萬元）。比亞迪表示，該公司日本分公司計畫在2023年底前再推出兩款車型，並在2025年底前在日本擁有100多家經銷商。

受此消息帶動，比亞迪港股5日收漲2.4％，報港幣196元。

綜合陸媒報導，比亞迪汽車日本公司首席執行官Atsuki Tofukuji表示，比亞迪日本分部計畫從1月下旬開始在22個城市設立臨時零售商，未來目標將覆蓋所有47個都道府縣。

另外，美國商務部在2日公布針對太陽能電池和組件的反規避調查初裁決定，比亞迪、天合光能、隆基綠能等大陸企業都在名單之中。對於美國的反規避調查初裁決定，包括比亞迪在內的涉事企業表示，這只是初步的裁定，暫時還不具備法律效應，目前公司通關正常，會跟進後續的進展。