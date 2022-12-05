新光三越信義新天地輪輪1976套餐，4人預訂席扣6萬9000點skm points可兌換。（新光三越提供）

新光三越信義新天地Gubami Social亞洲最佳女主廚陳嵐舒，耶誕專屬套餐2人份4880元、4人份9898元。（新光三越提供）

微風南山SAFFRON 46，靠窗區4人每桌3萬6000元起。（微風提供）

微風南山和牛47，跨年套餐每人6200元起。（微風提供）

微風信義MORTON’S莫爾頓牛排館，跨年菜單每人8000元起。（微風提供）

台北101 89F舉辦「躍上雲端耶誕新年弦樂會」，邀請學校弦樂團演出。（台北101提供）

耶誕跨年重點派對來到，百貨高樓層、煙火景觀餐廳訂位至少8成以上，較去年同期成長1成以上，因應戶外口罩解封，各種派對包廂、吧台站位票今年都一位難求，加上國境解封，也預計更多海外觀光客來台跨年，讓台北101觀景台的高空煙火票，在海外平台也迅速售罄。

新光三越信義新天地表示，目前耶誕節、跨年假日訂席都約7成滿以上，尤其重點時段的晚餐餐期，則有9成以上，包括橘色涮涮鍋、黑武士特色老火鍋等，在天冷時訂位詢問度很高；而亞洲最佳女主廚陳嵐舒的Gubami social 、原木燒烤Wildwood、牛排教父旗下的Muchoyaki，因有主廚名氣加持，加上氣氛浪漫，重點的跨年與耶誕晚餐餐期，可達9成以上。

新光三越信義新天地補充，因跨年檔期部份餐廳於12月1日起才開放訂位，對比去年疫情保守狀況，今年餐廳訂席都較去年成長至少1成以上。

擁有多間高樓層餐廳的微風表示，因餐廳擁有跨年煙火好視角，也能俯瞰夜景，在11月就開放預約跨年訂位，高樓層餐廳1周內訂位已超過9成，包括微風南MiraWan、新葡苑四十六、和牛47、Smith＆Wollensky、SAFFRON 46；微風信義的MORTON’S、饗饗、Sea to sky、麻辣45等主題餐廳。其中新葡苑四十六提供座位區、沙發區、吧台站票區等販售。

除了高樓層餐廳，微風部分餐飲櫃位，皆推出跨年套餐，並延長營業時間，如微風南山UMAMI金色三麥、微風松高Texas Roadhouse德州鮮切牛排、TGI FRIDAYS、饗泰多、海壽司等，其中饗泰多也推出「跨年泰Chill派對」，跨年限定價1888元。

台北101表示，目前景觀餐廳訂位都達8至9成，89樓觀景台的跨年煙火票，1000張甫一上架就秒殺，為了也販售給海外觀光客，此次煙火票同時上架KKday平台，也於幾天就賣完。台北101統計，自10月13日起國境開放以來，最多的觀光客來自歐美、東南亞、韓國及日本，看好耶誕至新年檔期3個月、能達300萬人次的人潮，也做了音樂饗宴、耶誕故事館等驚艷主題。