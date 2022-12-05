九合一選舉甫落幕，花蓮縣長徐榛蔚順利連任，中央選舉委員會主委李進勇今至花蓮縣政府，親頒第19屆花蓮縣長當選證書予徐，肯定她4年來的卓越政績，並祝福未來施政順遂。

徐榛蔚接下證書後表示，當選即責任的開始，感謝所有花蓮鄉親一路以來對她的愛護、支持及指導，這幾年來，她走遍花蓮13鄉鎮市及村里部落，是鄉親陪伴著她共同度過許多喜樂與艱辛，未來將繼續努力，以穩定且創新的思維持續推動施政措施，讓花蓮幸福繼續、建設延續。

徐榛蔚強調，未來4年將帶領縣府團隊繼續向前，為花蓮的建設和發展齊心努力，府內外團結一致，與鄉親們攜手同心，讓花蓮能更加美好、進步，共同打造永續花蓮美好城市。

徐榛蔚在九合一選舉中，獲得9萬6645票、得票率64.73％，對手民進黨候選人Kolas Yotaka得票數4萬7845、得票率32.04％，徐以近5萬票差距，大贏對手連任成功，得票率也居全台縣市首長中排名第一位。