高科大獨立籌措經費舉辦的青藝獎今年邁入第四屆。（高科大提供／林瑞益高雄傳真）

國立高雄科技大學併校5周年，日前舉辦系列校慶活動。校長楊慶煜在校慶致詞上回顧高科大5年的成長，包括在校務運作方面，大量導入資訊系統、累績數據資料、實現智慧治理且資源充分利用的校園。

在組織層面，該校因應併校初期至今的演變，從早期創立的綜合業務處，現已增設校安中心、成立永續發展處及經營管理處。至於學術方面，專業領域龐大的高科大也同時間針對未來產業發展方向，推動系所改質躍昇方案、新設能源與冷凍空調系和車輛系、合併海事所與漁管，目前正積極籌設創新設計學院、科技藝術系、永續領導碩士專班。

高科大日前舉辦校慶音樂會，邀請長榮交響樂團演出，並安排該校管樂團共同演出部分曲目；在校慶慶祝大會上，首次嘗試全場音樂劇型態，全劇由在校同學擔綱出，創下新的里程，呼應今年校慶「定心、共舞」的主軸，全校合力定錨未來發展。

校方也指出，針對校內空間設備，5年投入超過11億元新台幣，93％約9.3億元都用來升級、改善、新建置設備，修繕僅占7％。儘管投入大量資源支持教學與空間設備，高科大5年來校務基金可用現金仍然成長了將近10億元，每年節餘約2億元。