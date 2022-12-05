桃園市長鄭文燦遭台大認定論文抄襲撤銷學位，檢舉人新黨游智彬今（5）日表示，陳明通所指導的學生中，另外還有9位同學有論文架構雷同、分割研究成果的問題。

桃園市長鄭文燦遭台大認定論文抄襲撤銷學位，對此，檢舉人新黨游智彬指出，今日上午終於收到台大的公文，感謝台大的良心、感謝台大並沒有背信人民。

游智彬強調，台大不是鄭文燦的台大，台大也不是台大人的台大，台大是全台灣人民的台大，因為台大每年用了幾百億元的經費，都是台灣人的血汗錢，台大所花的每一分錢剖開來都是台灣人民的血和淚。

他說，台大做出撤銷鄭文燦學位這樣的判決，代表台大的道德高度是捍衛著台大的最後一道防線，並沒有被政治壓力衝垮，他也要再次感謝台大的良心、感謝被人民滋養的台大並沒有背信人民。

另外，根據《ettoday》報導，游智彬披露，陳明通所指導的學生中，另外還有9位同學有論文架構雷同、分割研究成果的問題。