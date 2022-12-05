砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）功率放大器（PA）製造商全訊（5222）11月營收1.04億元，年增32.37％、月增10.89％，今年前11月營收達9.12億元，年增8.31％。

全訊表示，11月營收破億，主要在於目前軍工產品佔整體營收比重超過9成，其中，約8成來自政府大型標案，以過往經驗來看，第四季為國防標案產品出貨旺季，整體營運可望持續攀高。

全訊指出，政府日前通過2023年國防預算為5,863億元，較前一年度增加13.9％，公司身為國內少數可提供國防等級功率放大器的廠商，可望受惠此一商機，公司將持續支持政府國防自主政策，與國防相關單位合作研發並製造各式軍工與航太相關的功率放大器產品。

全訊表示，除了國內國防標案產品出貨量持續增加外，公司亦將功率放大器相關產品的應用拓展至海外軍工產品及商用通訊市場。在海外軍工產品方面，今明兩年對歐洲、美國及以色列軍工設備客戶的出貨量可望維持穩健成長。

而在5G高速傳輸商用領域市場方面，全訊自主研發並生產的5G毫米波（mmWave）功率放大器，已成功進軍衛星通訊市場，預估明年將開始對國內外客戶進行小批量出貨，公司未來在商用通訊產品方面，將以5G小型基地台及衛星地面接收器等毫米波功率放大器產品為主要發展方向。

因應國防及商用產品訂單持續增加，全訊新廠將於明年度開始進入試機，預估待新廠滿載後，總產能可望較目前增加，為整體營運再添成長動能。