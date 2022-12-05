龍邦拚了！為了搶下泰山（1218）經營權，5日公告透過旗下保勝投資，於11月29日至12月5日短短一周內，再投下3.5億元，以每股均價44.99元，敲進泰山7,780張。

累積保勝對泰山持股比重11.36％，加計母公司持股35.56％，總持股比重已經拉高到46.92％，直逼5成大關。

市場人士推測，龍邦可能有意一路買到持股超過5成，掌握過半的絕對優勢，依照證交法173條，直接向經濟部報備召開股東會改選，直接拿下經營權，避開「光洋科條款」限縮獨董召開股臨會權限的踩線爭議。