龍邦拚了！為了搶下泰山（1218）經營權，5日公告透過旗下保勝投資，於11月29日至12月5日短短一周內，再投下3.5億元，以每股均價44.99元，敲進泰山7,780張。
累積保勝對泰山持股比重11.36％，加計母公司持股35.56％，總持股比重已經拉高到46.92％，直逼5成大關。
市場人士推測，龍邦可能有意一路買到持股超過5成，掌握過半的絕對優勢，依照證交法173條，直接向經濟部報備召開股東會改選，直接拿下經營權，避開「光洋科條款」限縮獨董召開股臨會權限的踩線爭議。
龍邦拚了！為了搶下泰山（1218）經營權，5日公告透過旗下保勝投資，於11月29日至12月5日短短一周內，再投下3.5億元，以每股均價44.99元，敲進泰山7,780張。
累積保勝對泰山持股比重11.36％，加計母公司持股35.56％，總持股比重已經拉高到46.92％，直逼5成大關。
市場人士推測，龍邦可能有意一路買到持股超過5成，掌握過半的絕對優勢，依照證交法173條，直接向經濟部報備召開股東會改選，直接拿下經營權，避開「光洋科條款」限縮獨董召開股臨會權限的踩線爭議。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。