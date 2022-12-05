領先於智能電源和智能感知技術的安森美（onsemi，美國納斯達克股票代號：ON），宣佈其入選《投資者商業日報》（Investor’s Business Daily或IBD）第四屆2022年度ESG最佳表現百強企業榜單，排名第52。這是安森美連續兩年入選該榜單。

IBD全方位收集了所有股價在10美元或以上的美國上市公司的環境、社會和管治（以下簡稱「ESG」）資料以進行排名，並將這些數據與IBD的股票評級相結合，稱上榜企業為「ESG投資的佼佼者」。這裡列出了完整的榜單和關於排名方法的更多訊息。

安森美自上次宣佈入選IBD的ESG最佳表現百強企業榜單以來，實現了破紀錄的永續產品收入，這表明其推動碳密集型行業實現深度去碳的戰略定位。此外，安森美的用水量同比減少，女性高階主管人數也有所增加。

該公司還發佈了更多關於其淨零排放目標和實現其宏偉目標戰略的訊息，包括探索對可再生和清潔能源的投資，裝配減排技術以減少其半導體製造過程中的溫室氣體排放，以及與供應商合作以減少其供應鏈的碳影響。

安森美可持續發展和ESG高級總監Kim Luu說：「安森美很榮幸連續兩年入選《投資者商業日報》的ESG最佳表現百強企業榜單，這一認可證明了我們全球團隊有能力提供突破性的技術和產品，證明客戶實現他們的碳減排目標，同時確保我們自己的業務營運與在2040年前實現淨零排放的目標相一致。」

安森美最近還被納入IBD 50，這榜單精選了當今最佳成長的股票，也是IBD的技術領袖名單。安森美連續第四年被納入道瓊斯可持續發展北美指數。

安森美也被納入ESG其他相關指數，如STOXX全球ESG領導者指數（STOXX Global ESG Leaders Index）、JUST U.S. Large Cap Diversified Index、納斯達克Clean Edge清潔綠能指數（NASDAQ Clean Edge Green Energy Index）和納斯達克OMX能源管理指數（NASDAQ OMX Energy Management）。