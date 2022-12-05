美股2日攻勢暫歇，台股開高震盪收小紅，「萬五」得而復失，外資小幅買超，尤其國際美元指數續下滑，激勵新台幣升勢強勁，一舉攻破30.5元重要心理關卡，終場收在30.455元兌1美元，創逾三個月新高，升值1.5角，已連續五個交易日收高，總成交量12.125億美元。

外匯交易員表示，美國11月非農就業數據高於預期，市場擔憂聯準會（Fed）又由鴿轉鷹，美股2日開低走低，吸引逢低買盤進駐，至尾盤跌幅趨於收斂，但僅道瓊收紅，其他三大指數全墨，台股則在陸港股帶動下開高一度站上「萬五」（15,000點），但因台積電翻黑，最後僅小漲10點至14,980點，帶動新台幣升勢相對強勁，主要因國際美元指數續跌至104邊緣，及人民幣領漲的結果。

外匯交易員指出，時序進入今年最後一個月，全球關注美國12月13日將發布的11月通膨數據，直接牽動隔天14日Fed利率會議決策，目前市場普遍看法預估升息2碼（1碼是0.25個百分點），若沒有意外的突發狀況，維持緩和的鴿派步調，將有利股匯市表現，激勵外資進一步重返新興市場，新台幣升破30.5元關卡後，可望向30元大關邁進。

央行外匯局局長蔡烱民認為，國際美元指數11月以來這波回落，是否代表已見頂反轉，其實走勢仍難預料，關鍵還是要看美國通膨的變化，直接影響Fed升息幅度，決定美元指數漲跌，畢竟Fed一再重申首要目標是控制通，目前主要機構大多預測預膨就算不再升高，也將維持在高位一段時間，也就是說利率位在較高水準，沒那麼快回落，除非出現明年下半年可能降息的訊號，才能較確認美元已見頂。