而闖關成功的人，還能獲得消防之友會第四辦事處所贊助的獎勵金。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

消防人員救災時身上需扛50公斤以上的個人裝備及救災器材，包含水帶瞄子及破壞器材等進行救災工作，可說是超級運動員；台南市政府消防局第四大隊5日舉辦新式體能測驗及趣味肌力競賽，受訓練的消防人員需翻起重達140公斤的輪胎，而闖關成功的人，還能獲得消防之友會第四辦事處所贊助的獎勵金。

第四大隊大隊長蔡國保表示，這次第四大隊肌力教官團指導同仁7項新式體能動作要領及技巧外，並特別運用耕耘機之大型輪胎進行消防肌力趣味競賽，熱血測試消防人員體能極限，訓練同時結合各式宣導看板及布條，拍攝形象照片置於官方臉書及網站，提醒民眾裝設火災住宅警報器及居家用火用電安全。

消防局長李明峯說，消防局一直以來秉持不斷創新及科學訓練的精神，以良好體力為堅實的基礎，才能有效發揮各項消防戰技，以面對複雜多變的救災環境及各項挑戰；同時提醒市民朋友年關將近，注意用火用電安全，提醒您安裝火災警報器及使用熱水器保持通風，才能安全且安心地迎接嶄新的一年。