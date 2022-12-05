警方查扣遭物一批。（警方提供）

慣竊入侵汐止某社區行竊4次 竊嫌遭逮全盤否認

新北市汐止警分局上月25日接獲陳姓女子報案忠三街某社區的住家遭竊，稱損失名錶、碎鑽項鍊、鑽石耳環及各國貨幣等逾500萬元財物，分局組成專案小組調查，鎖定基隆57歲黃姓慣竊涉案，並查出黃嫌連續4次入侵同一社區行竊，經報請士林地檢指揮偵辦，本月1日將黃嫌拘提到案，起獲贓物一批，但黃嫌矢口否認犯案，偵訊後依加重竊盜罪嫌送辦。

警方表示，經調閱案發地周遭監視器及竊嫌行經路線資料，查知竊嫌搭乘計程車以訪友為藉口進入社區，行竊得手後徒步逃離，經多方蒐證及查訪，鎖定慣竊黃姓男子涉嫌重大，且近期於10月30日、11月25日、11月30日以相同手法在同社區內另犯下3起竊案，得手數萬到10萬元不等。

經向士林地檢署報請指揮偵辦，於本月1日持搜索票及拘票至基隆市信義區查緝黃嫌到案，起獲外幣、各式手錶、現金及作案穿著衣物等贓證物。偵訊時，黃嫌矢口否認行竊，辯稱查扣的贓物均是他自己花錢買來的。訊後警方依加重竊盜罪嫌，將黃嫌移送士林地檢署偵辦。

汐止分局表示，黃嫌今年4月至7月也因在伯爵街一帶的社區公寓連續侵入住宅行竊，9月間已被分局查獲過一次，故這次能迅速鎖定竊嫌身分，短時間內破案。