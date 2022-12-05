大陸女星張嘉倪參加瓊瑤劇海選脫穎而出，出演《又見一簾幽夢》女主角進入演藝圈，近年在《延禧攻略》中扮演最美妃子，古典扮相成為許多人心目中的女神，她2014年與從事婚禮策劃的男友買超結婚，夫妻倆上綜藝秀恩愛令許多觀眾羨慕，不料近期卻爆出買超出軌摟美女上酒店，該名年輕女生被網友起底似乎是網紅邵晴，邵晴沉默多日回應了。

張嘉倪老公買超近期被狗仔爆料，他被拍到凌晨帶美女上酒店，互動過程相當溫柔體貼，不但幫對方提東西，還伸手摟著女方，行為親暱應認識一段時間，消息曝光後在網上掀起熱議，張嘉倪當晚針對老公的行為霸氣發文，「愛得起，放得下」，而網友也搜出小三身份，疑似是在北京電影學院就讀的女大學生邵晴，她在抖音擁有5萬多名粉絲，她4日曾上傳一段影片，影片中她在豪車中跳舞，身上背著要價不菲的名牌包包，邵晴配文：「我挨得住多深的詆毀，就經得住多大的讚美」。

邵晴在個人抖音留言，但目前已刪除。（圖／翻攝自微博）

該影片評論區引來許多網友留言，紛紛為張嘉倪抱不平，面對網友負面評價，邵晴回應：「等黑白色變了我會出來澄清的，網上造謠的那些我都會拿出證據。」不過該回應沒多久又被刪除，但已經被截圖下來傳到網上，網友質疑可能邵晴並非和買超一起去酒店的女子，「如果不是自己，正常人第一時間就澄清認錯了吧？她還要預告一下？」、「發一條不是我不就行了」，有人推測「可能會說他們早離婚了 她不是小三」、「炒作流程開始，讓大家認識她」、「說不定她是正大光明跟離異的男人談戀愛」。