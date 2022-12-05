不少伴侶追求刺激，選在戶外激戰，小心惹毛當地居民。一名網友發文提醒，高雄衛武營晚間10點後就變成同志野戰地點，但有人完事後卻亂丟保險套，已讓員工不堪其擾，認為當地居民只是睜一隻眼閉一隻眼，不想報警抓人罷了。

一名同志網友在Dcard發文表示，因在公部門工作，有時會參與衛武營的活動，今天早上與當地員工開會時，再度聽到有人抱怨同志行為不檢點，把垃圾、保險套留在現場，「你們愛在衛武營野裸野戰，但不要以為在地居民都不知道，每個叔叔阿姨都知道，只是把10點過後的時間讓給你們」。

聽到衛武營員工好幾次抱怨，但狀況依舊沒有改善，原PO告誡愛野戰、愛野裸的同志不要太過份，不然在地居民哪天忍受不了，會帶一群警察去巡邏。

不少網友也紛紛留言砲轟，「尊重真的是互相的，但很多人對妨礙到別人還洋洋得意」、「支持請警察去巡邏，這些人就是欠電」、「拜託請叫警察去掃蕩」、「垃圾真的請帶走欸，不要當個垃圾」、「就是這些老鼠屎，讓大家認為同志都是如此，但事實上很多同志為了生活忙的很，根本不會去搞有的沒的」。