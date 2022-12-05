全台租屋人口超過300萬人，許多人為了住到更好、更適合自己的房子而苦苦掙扎。一位女網友近日開始找房後發現，許多房東開的租屋條件都寫著限女性，讓她相當好奇背後原因。對此，有內行人指出，限定性別的原因主要是「雅房」格局，單一性別比較方便。

原PO在Dcard發文表示，「租屋疑問，為什麼要限女？」指出很多房東只願租給女生，雖然她猜測是因為啪啪啪很吵，房東想避免這種情況，不過也曾有女生抱怨，雖然整棟房子限女，還是因為有女同性戀愛愛太大聲很吵；原PO提到，最近她聽到的理由是「很多男生會抽菸」，但她的學校明明很多女生抽菸，而原PO也相當疑惑，「到底為什麼要限女？為什麼這樣叫做方便管理？可以抬高租金嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「爸媽會比較安心然後叫更高的租金，以為把自己女兒關進女子宿舍就能守住女兒的貞操，房東就用這點多加一點房租」、「防止色狼？女色狼的比例好像少很多」、「親戚房東，因為男生如果瘋起來使用暴力比女生還恐怖，平均而言男生的力氣（肌肉量）就真的比女生多。但無可否認，分租套房多女瘋子很多」。

另外也有內行人分享雅房限定單一性別的原因，「分租雅房我會考慮限女的，因為雅房是共用衛浴～」、「也是雅房限女，廁所共用就一定要離開房間，有可能會遇到其他人，不想上個廁所還要穿內衣」、「如果有共用洗衣機的話我會希望限女，男生感覺汗味會很重」。

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