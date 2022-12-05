由於中國防疫限制鬆綁刺激市場風險胃納，資金流向非美元貨幣，摜壓美元再創波段新低。追蹤美元對六大對手貨幣表現的美元指數周一亞洲匯市開低後一路下滑，最低來到104.01，創逾五個月新低價。

美元對歐元下探1.0585美元，創6月28日以來新低；對英鎊觸及1.2345美元，改寫6月17日以來最低；對日圓跌至134.14日圓，為8月15日以來新低。

美元對澳元跌至0.68065美元，對瑞士法郎貶至0.9342瑞郎，逼近上周五盤中創下的0.9326的近八個月最低。

周一觸發美元賣壓的利空為大陸幾個城市宣布鬆綁防疫規定，新加坡華僑銀行貨幣策略師Christopher Wong表示，「中國現在看似是做出防疫限制鬆綁的一小步，實際上是釋出朝全面解封邁出一大步的強烈訊號。」

消息人士上周向國際媒體透露，中國當局預期很快就會宣布防疫限制鬆綁，包括放寬檢測規定以及陽性患者與密切接觸者可以居家隔離。

近來造成美元重貶的主要利空則為市場預期美國聯準會（Fed）本月決策例會就會縮小升息幅度，估計只會升2碼。過去四次例會，Fed全都決議大幅升息3碼。

根據美國利率期貨盤顯示，市場預期Fed基準利率將於明年5月觸頂，利率水位估計落在4.92％。瑞訊銀行（Swissquote）分析師歐茲卡戴斯卡亞（Ipek Ozkardeskaya）指出，「上周五美國公布強勁的就業市場報告，美元指數卻先盛後衰，顯示美元很可能已經觸頂，而且儘管Fed還是繼續唱鷹調，但明年美元可能持續走貶。」

美元指數上周又跌1.4％，11月月線更是重貶5％，創2010年以來單月最大貶幅。

不過，荷商安智銀行（ING）認為美元走貶即將結束，理由是Fed維持鷹派貨幣政策立場的時間會比市場預期來得長、中國防疫限制鬆綁難度高與能源價格可能再度翻漲。