聯合國訂12月5日為國際志工日，消防署今日舉辦「111年全國消防志工菁英表揚活動」，內政部常務次長吳堂安代表頒獎給37位優秀的消防志工菁英、50位資深義消、10位優良防火管理人、國家防災日大規模震災救災動員演練參與公司及民間團體18組、0918池上震災及尼莎風災參與救災有功消防單位、義消、災害防救團體及民間團體21組，同時也對所有受獎人長期奉獻、協助災害防救工作、共同守護國人的生命安全表達感謝。

吳堂安表示，今天獲獎與受表揚的消防同仁，都是平日熱心投入山難搜救、水域救援、陸上救助、緊急救護及防火宣導的工作夥伴，對守護國人安全充滿著高度的熱忱，他們都有自己的工作、事業，但都願意犧牲個人時間幫助民眾獲得正確的防災觀念，甚至有志工在接到救災緊急通報，便立即放下手邊工作，趕赴災害現場協助消防人員救災。從過去的復興航空空難、高雄氣爆及宜蘭普悠瑪火車出軌等災害，到今年的0918池上震災與尼莎風災等重大事故，都可以看到各位夥伴的身影，熱血情懷相當令人感佩。

消防署強調，政府力量有限，民間力量無窮；面對各種不同類型的災害，必須做好事先預警跟準備工作，才能迅速投入救援。除了感謝全國消防志工夥伴們為了國人的生命安全無私奉獻，同時也希望藉由今天的表揚，喚起民眾對防救災的認同，歡迎行有餘力的朋友積極投入消防志工的行列，一起為守護家園努力。