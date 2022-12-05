針對自家前鋒胡凱翔在4日與台啤英熊的比賽當中，做出批評與污辱性的不當手勢，台南台鋼獵鷹5日召開檢討會議，決定處罰胡凱翔2萬元，所有罰款將捐贈給公益團體，胡凱翔也跟社會大眾道歉，獵鷹強調如果再次違反隊規，將會立即開除，胡凱翔昨天手感欠佳，全場投13中2，僅拿5分，獵鷹也以108比112吞敗。

以下是獵鷹公告內容，「台南台鋼獵鷹5日針對4日出戰台啤英熊賽事，獵鷹球員胡凱翔向對手做出批評、污辱性手勢，召開檢討會議，其場上不妥行為已違反隊規也帶給大眾負面觀感，球團針對此事嚴正譴責，將依照球團管理辦法對胡凱翔懲處罰款2萬元，此次罰款金額將全數捐贈至公益團體，胡凱翔本人也為自身的不妥行為鄭重向社會大眾道歉，球團更強調如再違反隊規之行為，將會立即開除。

台鋼獵鷹球團在此向所有球迷致上最深歉意，球團未來將強化球員管理、教育，決不允許此行為再度發生，感謝所有球迷的指教與建議。」