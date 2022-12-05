檢警在林口山區等地，破獲製毒工廠，查扣可製成約250萬包的毒咖啡原料，若都順利製成毒咖啡，黑市價恐高達7億5000萬元。（警方提供）

檢警在林口山區等地，破獲製毒工廠，查扣可製成約250萬包的毒咖啡原料，若都順利製成毒咖啡，黑市價恐高達7億5000萬元。（警方提供）

檢警在林口山區等地，破獲製毒工廠，查扣可製成約250萬包的毒咖啡原料，若都順利製成毒咖啡，黑市價恐高達7億5000萬元。（警方提供）

警政署長黃明昭（右）再次宣示政府緝毒決心。（警方提供）

保三總隊刑警大隊長張躍瀚說明查緝經過。（警方提供）

保三總隊5日宣布破獲約可製成250萬包毒咖啡的「喵喵」製毒工廠，警政署長黃明昭表示，若製成毒品流入市面，黑市價值恐高達約新台幣7億5000萬元，將造成社會重大危害。警方調查，24歲時姓製毒師傅，雖無化工專業背景，但過去在老師傅帶領下，反應快、記性好，很有製毒天賦，被道上譽為天才製毒師。他與助手、水電工師傅合謀，在林口山區租屋製毒，遭保三總隊蒐證破獲。

本案3嫌當初都被檢方聲押禁見獲准，11月一審判決出爐，時姓製毒師傅判5年2個月、廖姓男子判4年10個月、劉姓男子另行審結。檢警正追查3嫌背後的販毒金主，擴大偵辦中。

保三總隊接獲線報，指有製毒集團窩藏在林口山區提煉毒咖啡的主要成分「喵喵」，報請新北地檢署指揮偵辦，今年3月4日與刑事局等單位兵分多路同步查緝，在新北市林口區破獲毒品工廠、台中市太平區查獲製毒化料倉庫、台中市大里區起獲毒咖啡包。

全案共計查扣第三級新興毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵，為製成毒咖啡包主要毒品原料）固態成品20公斤、第四級管制毒品2-溴-4-甲基苯丙酮373公斤及製毒原料2818公斤並查獲24歲時姓、26歲劉姓及44歲廖姓等3名犯嫌，全案依毒品危害防制條例移送新北檢，6月16日起訴。

警方調查，該製毒集團以印有水電公司名號的貨車載運化學原料，再以水管等尋常修繕物品掩蓋，於北部及中部各設置一處製毒工廠。警方接獲線報，於其籌備之初即開始蒐集證據，發現犯嫌以8萬元月租承租新北市林口區偏僻獨棟透天厝作為製毒處所。

該透天厝擁有獨立庭院及高聳圍牆，蒐證難度極高，警方每周指派不同警員於周遭遛狗蒐證，發現屋內飄出刺鼻臭味，專案小組抓準時機，順利截斷製毒流程，在現場起獲晾乾中的大批製毒成品。

警方表示，本次遭查獲製毒集團行事極為低調小心，將主要毒品製程及倉庫設在隱密地點，並在移動過程中不斷跨縣市更換地點及車輛，試圖形成斷點造成警方查緝困難，所幸檢警同步收網，將製毒集團師傅成員及成品原料一網打盡，發揮安居緝毒專案精神，有效截斷毒源擴散。

黃明昭5日指出，他長期從事刑事工作，深知在第一線查緝毒品的辛勞，新北檢指揮保三總隊、刑事局等單位破獲製毒工廠，發揮團隊偵查能量，貫徹「溯毒、追人、斷金流」，這些原料預計可以合成250公斤的喵喵成品，可進一步包裝成250萬包毒咖啡包，市值高達約新台幣7億5000萬元，特別對本案辛苦付出的同仁表達慰勉。

黃明昭表示，他今年6月底上任即宣示，警政署將全力打詐、緝毒、掃黑，尤其毒品零容忍是政府的一貫立場，在政府相關部會團隊的努力下，我國查獲毒品數量持續增加，也代表面對毒品的挑戰不能夠鬆懈，警政署將落實行政院「新世代反毒策略2.0」要求，「拒毒於境外、截毒於關口、緝毒於內陸」，將反毒教育深入社會每一個角落，讓國人遠離毒害。

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