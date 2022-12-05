2022九合一大選民進黨大敗，僅拿下5縣市，創下歷史新低，而蔡英文總統更因此引咎辭去民進黨主席。而對於民進黨此次慘敗，有許多人認為延長兵役是敗因之一，不過最近有一份最新的民調指出，有92％的民眾認為國民黨之所以在九合一會大勝，是因為「民進黨做的太爛，大家討厭民進黨」，引發討論。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》今（5）日對於「你覺得這次的選舉結果是因為...？」進行了網路民調，截至5日20時，已有7萬人進行投票，有92％的民眾認為是「民進黨做的太爛，大家討厭民進黨」、有1％的民眾認為是「國民黨表現太好」、有5％的民眾認為是「單純人選的關係，大家選人不選黨」、有1％的民眾認為是「朱立倫操盤的太好了」、另有1％的民眾認為是「其他狀況」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「六都這次推的人選都很優質，完勝對手」、「有一句話得說清楚，討厭民進黨但不代表就喜歡國民黨」、「下架民進黨」、「民進黨的爛是有目共睹、有口皆碑」、「全民來下架民進黨」、「不是國民黨多優秀，而是民進黨真的太爆幹爛了，所以希望這次翻盤後，國民黨不要讓人民失望，好好表現取得人民信任」、「國民黨千萬不要大頭症，尤其當主席的人」。