由於東北季風影響，明（6）日北台灣只有16、17度左右，白天則在20度左右，而中部以北及東半部地區都有降雨機會。氣象主播戴立綱提到，本周值得注意的是，周四（8日）、周五（9日）溫度略升後，另一股冷空氣將在周休假期南下，屆時溫度再度下降到18度、17度甚至是16度。

戴立綱說明未來天氣。（中視新聞）

氣象局表示，明天中部以北及東半部地區都有降雨機會，不過降雨情況越往北越明顯，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，基隆北海岸甚至有局部豪雨發生的機會，至於南部地區仍維持多雲到晴的天氣。

氣象局預測明天降雨分布。（翻攝自氣象局）

溫度方面，低溫在北台灣只有16、17度左右，白天僅回升到20度附近，整天溫度變化不大，感受有涼意，中南部及花東地區夜晚清晨低溫落在18至20度之間，高溫仍有機會來到25度以上，局部地區甚至接近30度，日夜溫差比較大。

氣象局說明，周三、周四東北季風稍減弱但水氣仍偏多，東半部地區及大台北地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，此外周三中部地區也有零星飄雨的機會。

周五至下周一（9日至12日）東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。