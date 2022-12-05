全球首架大陸國產C919大型客機將於12月9日交付首家用戶東方航空公司，公司正在積極為運行C919做準備，預計明年上半年在完成民航局有關規章要求後投入商業運營。隨著更多訂單陸續確認，未來C919交付的節奏也會逐步加快。

據《第一財經》報導，C919大型客機是中國按照國際民航規章自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，座級158-168座，航程4075-5555公里。東航2021年3月1日與中國商飛公司正式簽署C919大型客機購機合同，成為國產大飛機C919的全球首家啟動用戶。根據協議，東航首批將引進5架C919飛機。

中國東航董事長秘書汪健在近日透露，作為國產C919大型客機的首發用戶，公司按目前計劃將於年底接收第一架C919大型客機，公司也在積極為運行C919做各方面準備，預計明年上半年在完成民航局有關規章要求後，投入商業運營。這意味著，大陸民眾有望最快在明年上半年可以乘坐國產C919飛機出行。

除了東航，在剛剛結束的珠海航展上，大陸國產飛機收穫數件大單。中國商飛與國銀金租、工銀金租、建信金租、交銀金租、招銀金租、浦銀租賃和蘇銀金租7家飛機租賃公司簽署了總共330架國產飛機的確認訂單協議，其中包括300架C919飛機和30架用於海外運營的ARJ21飛機。

報導說，來自7家租賃公司的更多確認訂單，意味著C919的交付節奏也將加快。不過，中國商飛相關人士透露，產量的提升是一個緩慢的過程，C919在第一年的交付量不會太多，比如明年有10架的話，後年才會再進一步提升。

中國商飛最新發佈的《中國商飛公司市場預測年報（2022-2041）》，也透露了未來未來20年的飛機市場規模發展情況。該報告預測，未來20年中國航空市場將接收噴氣客機9284架，其中支線客機958架，單通道客機6288架，雙通道客機2038架。到2041年，中國的機隊規模將達到10007架，占全球客機機隊21.1%，中國航空市場將成為全球最大的單一航空市場。