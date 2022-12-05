台北市廣慈博愛園區行政中心及衛福大樓5日舉行開幕啟用典禮，台北市長柯文哲致詞時指出，此為台北市旗艦型社福園區，更是北市打造宜居永續城市的具體成果，希望大家繼續努力，落實北市實現居住正義的決心。

廣慈博愛園區A棟行政大樓、B棟社福大樓今日開幕，行政大樓納入信義行政中心、圖書館、警察局、選委會、就業服務處、健康中心等12個單位，將提供便利及智慧化行政服務。社福大樓則進駐社會局跟衛生局，結合照顧管理中心等相關福利資源，建立多元照護服務、連續性照顧體系。

柯文哲除主持開幕啟用典禮，也參觀廣慈博愛園區行政大樓、社福大樓及E棟社會住宅，實際觀看人員操作用於復健的鏡像手、紅繩懸吊系統，並體驗高爾夫槌球等設施。

柯文哲說，經過多年努力，社會住宅已不是北市的鄰避設施，同時背負居住正義、打造城市美學、帶動台灣智慧建築產業，以及建立社區新型態，注入社會共融理念4項任務。未來在廣慈博愛園區行政中心設置捷運信義東延線的出入口，交通會更為方便。