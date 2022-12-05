中國大陸繼續鬆綁防疫措施，官媒也陸續釋放專家說法，以緩解民眾對新冠病毒的憂慮與恐懼。央視新聞今（5）日報導稱，Omicron變異株導致肺炎或重症比例「比流感低」。

央視新聞引述北京首都醫科大學附屬朝陽醫院副院長童朝暉的說法，指國際和大陸監測數據證實，Omicron變異株及其進化分支的致病力和毒力相比原始株和Delta等變異株明顯減弱。

童朝暉表示，Omicron的特點是傳播性比較強，但是主要以上呼吸道的症狀為主，很多人甚至都沒有像高熱的症狀。從大陸各個省市的報導可見，無症狀加輕型的個案在90％以上，新冠的重型、危重型的比例更少。

童朝暉指出，Omicron變異株引起重症和死亡的比例明顯低於之前原始株和關切變異株，這既是Omicron變異株的特點，也與人群接種疫苗免疫水平提高和官方採取的積極預防策略有關。「與2009年全球流感流行時期相比，目前Omicron變異株導致肺炎或者重症、危重症的比例相對較低。」

童朝暉強調，作為一個臨床醫生的角度，現在的Omicron和2009年的流感相比，「導致肺炎或者甚至說重症或者危重症的比例比流感還低」。