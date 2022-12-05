民進黨九合一敗選後，黑金議題浮上檯面，民進黨團將提案修改《選罷法》，凡涉及「黑、金、槍、毒」不得登記為候選人。內政部指出，有關外界提出曾犯黑、金、槍、毒者，應限制具有參選資格，內政部為杜絕有關人員藉參選漂白的情事，將妥慎研修2項選罷法，有關候選人消極資格的限制規定，以回應各界期待。

內政部表示，依「組織犯罪條例」第13條規定，犯本條例之罪，經判處有期徒刑以上之刑確定者，不得登記為公職人員候選人，對於黑道藉參選漂白者，已有明文限制。

內政部指出，曾犯「毒品危害防制條例」、「槍砲彈藥刀械管制條例」、「洗錢防制法」等罪經判刑確定者，是否也納入限制參選範圍，因相關法條規範的犯罪行為態樣、罪刑不一，尚須在限制參選的公益性及參政權保障作衡平考量。

內政部表示，為健全清廉參政的民主選舉制度，將積極推動候選人參選資格修法作業，以期於2024年總統、副總統及立法委員選舉就能適用新修正規定。

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