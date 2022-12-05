高雄已婚的陳姓男子和4名男友人、2名女子到KTV飲酒唱歌，眾人轉往舞廳續攤，陳男竟趁其中一名女友人上廁所時闖入、在洗手台上後入性侵得逞。事後女子提告，陳男竟威脅女子若鬧大反會吃上「妨害家庭」官司。一審認為陳男犯行惡劣，依妨害性自主罪判4年6月。陳男上訴至二審，高雄高分院審酌他已賠償女子40萬元，改判3年6月，可上訴。

陳男2020年2月某日凌晨和4名男性友人到高雄某KTV喝酒唱歌，席間陳男友人打電話找來2名女子同歡，隨後眾人改到某知名舞廳續攤。

陳男在舞廳1樓包廂廁所外遇到剛上完廁所的小雨（化名），竟直接把小雨推進廁所、反鎖大門，強吻小雨還撫摸胸部。同行顏姓友人當時正好要上廁所，發現廁所門反鎖便直接敲門。陳男為了不讓小雨求救，直接用手摀住小雨的嘴，顏男聽到奇怪的呻吟聲，但無人回應，只好回到包廂。

顏男一離開，陳男變本加厲，無視舞廳外還有許多人，直接把小雨的衣服、褲子剝光，壓在洗手台上，直接從後方性侵小雨得逞。過程中小雨不斷掙扎，胸罩肩帶扣環遭陳男扯下斷裂，手肘也多處擦傷。

陳男完事後，小雨奪門而出回到包廂，衣衫不整地向同行女友人泣訴自己剛剛遭到性侵，隔天便前往醫院驗傷，報警提告，要求陳男在老婆面前向她道歉。

但陳男喊冤，強調當時是小雨先幫他脫褲子口交，然後還脫掉自己褲子、趴在洗手台上引誘他，他才配合。不過當時自己喝太多酒、無法勃起，兩人最後並沒有發生關係。

一審法官認為，小雨陰道深處確實驗出陳男的DNA，事後陳男還多次傳Line向小雨道歉，甚至威脅小雨若提告、會遭他老婆反告妨害家庭，可能要賠300多萬元。法官審酌相關證詞及證據，認定陳男性侵屬實，判他4年6月。

陳男不服上訴，辯護律師強調小雨當時穿緊身牛仔褲，不可能輕易被陳男褪去。小雨遭強暴後還能回到包廂吃喝聊天，並非向服務生求救，實在可疑。但高雄高分院法官認為，女性受害後為求自保，暫時低調不張揚可以同理，相關證據都顯示陳男性侵小雨，審酌陳男已賠償小雨40萬元和解，改判他3年6月，全案仍可上訴。