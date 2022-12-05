民進黨在縣市長選舉大敗，而綠營側翼、網軍在選舉中的猖狂，綠營大敗顯得特別諷刺，蔡英文總統更因此引咎辭去民進黨主席，許多人也將此役視為2024總統大選的前哨戰。對此，媒體人韋安今（5）日就在臉書上指出，「2024如果還要依靠網軍，則只會有反效果，未來則是『空軍』輿論影響力時代的來臨」，引發討論。

韋安在臉書上PO出「網軍時代已經結束了？」的文章表示，網軍只能教育網軍，對普遍大眾失去影響力。韋安更接著提到，2014、18、20三次大選，因為有「國民黨不倒，台灣不會好」、「反送中」民意狂潮，網軍順勢而為，發生了作用。2018、22二次大選，則有「討厭民進黨」、「下架民進黨」民意氛圍，則網軍發揮不了什麼作用。

因此韋安最後更說，「2024如果還要依靠網軍，則只會有反效果，未來則是『空軍』輿論影響力時代的來臨。哪個陣營有，獲得民意好感、形象較端正，又有龐大聲量的『空軍』意見領袖，就可以在2024較有機會取勝」。