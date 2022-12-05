一名林姓男子從屏東搭火車北上台南找朋友阿強(化名)，與阿強的女友阿芳(化名)，3人一同到1處公園喝酒聊天，豈料，他竟趁著朋友阿強去上廁所時，和其女友阿芳在溜滑梯上發生性行為，後來他遭檢依強制性交未遂罪起訴，台南地院法官審理時，發現阿芳與阿強的證詞有諸多疑點，無足夠證據證明阿芳被性侵，因此，最終判林男無罪，可上訴。

依據判決書記載，阿強於今年6月間，接待朋友林南到台南玩，他便帶著女友阿芳與林男在1處公園裡喝酒聊天，沒想到，正當他去上完廁所後，發現女友不見人影，此時，便聽到有女生的聲音喊的「不要不要」，竟然發現林男與女友2人在溜滑梯平台上發生性行為，他便大喊「你們在幹嘛」，林男聽到趕快穿著褲子跑掉，

對此，林男坦承與阿芳確實有發生性行為，但否認有性侵對方，他表示是經過阿芳的同意；阿強則表示，當時並沒有看到女友的拒絕動作，第一時間無法確定女友是不是被強迫，而是女友跑來跟他說「自己是被林男強迫的」。

阿芳的證詞則是反覆改變，先說自己沒有喝醉，被性侵時有意識，但後來又改口稱自己喝很醉；當被問及如何上去溜滑梯平台的原因，她說被林男拉過去，又改稱被林男提議去溜滑梯平台休息，最後又說林男騙她去溜滑梯上面等前後不一的說法。

台中地院審理，案發後警察曾受理2次報案，第1次報案非本案關係人，其報案內容為男女爭吵糾紛，警方到公園了解後，得知是是林男、阿強、阿芳3人間的感情糾紛發生口角，而第2次報案，則是阿強來報案，表示自己的女友被林男性侵。

不過阿芳在做筆錄時，仍然稱不願意報案，不願意追訴林男，但法官認為，若阿芳被性侵應該會希望藉由公權力查明事實，避免男友阿強繼續誤會，並且在警方到場介入時，阿芳僅稱感情糾紛發生口角。

林男是否違反阿芳意願強制性交未遂、強制猥褻行為的證詞，有諸多疑點，在沒有更明確的證據下，難以認定林男有性侵行為犯罪事實，因此判林男無罪，可上訴。

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