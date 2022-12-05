汪小菲與大S離婚風波在台灣媒體界持續延燒，大陸也相當關注事件的進展。陸媒《第一財經》近日發現，由汪小菲自創的餐飲品牌粵洱堂已停業並注銷商業登記，粵洱堂工作人員表示，此一品牌以後不會再使用，僅保留「麻六記」這個品牌持續營業。

《第一財經》報導說，陸媒12月5日注意到北京的某家粵洱堂餐廳處於歇業狀態，經致電詢問，該餐廳工作人員表示，粵洱堂之後都不會開了，只保留麻六記這個品牌。

大陸企業訊息網站企查查網頁顯示，近日北京粵洱堂餐飲管理有限公司新增簡易注銷公告，公告期為11月18日-12月8日。企查查信息顯示，該公司成立於2021年，法定代表人為李紅偉，註冊資本1500萬元人民幣（約合台幣6500萬元），經營範圍包括餐飲管理、酒店管理、食品銷售等。

報導說，麻六記、俏江南和粵洱堂是張蘭與汪小菲創立的3大餐飲品牌。除了俏江南定位高端，麻六記和粵洱堂這2個品牌的人均消費都在150元左右，門店總是選擇在同城的同一商圈，甚至就是樓上樓下。所以有些業內認為，粵洱堂的離場並不令人意外。

據悉，粵洱堂為汪小菲創立，其名稱為女兒「玥兒」名字諧音。企查查信息顯示，北京粵洱堂餐飲管理有限公司由汪小菲任董事長的北京食通達科技發展有限公司全資持股，後者由北京菲特蘭裝飾設計有限公司持股64%。此前，汪小菲退出北京菲特蘭裝飾設計有限公司股東，不過，他仍擔任該公司執行董事。