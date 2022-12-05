俄羅斯官方媒體報導，莫斯科東南部梁贊市(Ryazan)附近的軍用機場，發生油罐車起火爆炸的事故，造成3人死亡、6人受傷；另外在薩拉托夫地區(Saratov)也發生軍用機場的爆炸事故，還波及2架Tu-95戰略轟炸機燒毀。不

BBC報導，在薩拉托夫地區的恩格斯2號空軍基地(Engels-2 airbase)是俄羅斯遠程戰略轟炸機的駐紮地，上星期，衛星圖片顯示，該基地的軍用飛機活動增加，有8 架 Tu-95 和 4 架 Tu-160M 並排停此處。

#war Russian near-military telegram channels report an explosion at the strategic bomber Air base in the Saratov region. We are talking about two damaged bombers.

There is no official confirmation from the🇷🇺MoD.



No one can feel safe in war. pic.twitter.com/mgUrPsCBWk — Capt(N) (@Capt_Navy) December 5, 2022

另一起爆炸在梁贊市附近的俄羅斯軍事基地，炸死3人，炸傷6人。據報導，梁贊的爆炸是由一輛加油車引爆引起的。

BBC 的俄文編輯羅森博格 (Steven Rosenberg) 說，兩起不同軍事基地，發生的爆事件，將引發「烏克蘭是否是幕後黑手」的猜測。克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)說，普丁總統高度重視兩起事件。

烏克蘭人也未聲稱對所謂的襲擊負責，因此情況尚不清楚，儘管許多媒體都暗示 Engels-2 的爆炸是烏克蘭遠程無人機襲擊。

烏克蘭國防工業集團(Ukrobonoprom)已完成開發，並成功測試了一種航程可達 1,000 公里、酬載75 公斤的神風式無人機，可能可以執行這樣的遠程打擊任務。該公司的女發言人娜塔莉亞‧沙德(Natalia Sad)說：「長程無人機測試工作在今年年底前完成，我們希望能在不久後就進入實戰。」