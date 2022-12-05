九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文辭去民進黨主席，新任黨魁之位誰屬備受關注。媒體盛傳副總統賴清德出面表態參選，前立委孫大千今(5日)在《盧秀芳辣晚報》強調，賴清德做了正確決定，因為他2019吃了蔡英文大虧，就是辭去行政院長、又沒爭取黨主席所致。他指出，黨主席不但決定總統初選遊戲規則，還能決定不分區人選，這代表黨內各派系力量資源的分配，而這些不分區都可望對賴清德投桃報李，全力力挺到底。

孫大千表示，賴清德不是政壇的菜鳥，他在2018~2019年已經吃過蔡英文一次大虧，怎麼可能2022~2023年在同樣問題上再吃一次大虧呢？那一次讓他印象深刻：誰掌握了黨機器，誰就掌握了初選節奏，誰就掌握了遊戲規則，講得更直白一點，誰就會贏得這場初選。

「賴清德在2019年可是嚴重吃了一次大虧，他錯估了情勢。」孫大千指出，賴清德辭去了行政院長，可是沒有爭黨主席的位子，他認為他要直接參與總統候選人初選。但沒想到當黨主席不握在你手上的時候，所有的初選結果對你都不會有利，「所以這次我認為賴清德做了正確的決定！」

孫大千強調，黨主席不但決定總統初選的遊戲規則，黨主席還決定了不分區人選，不分區人選代表什麼？代表民進黨內各派系力量資源的分配。所以只要掌握黨主席，手上馬上有一把的不分區可以讓你安排，而這些人都會對你投桃報李，全力力挺到底。

「所以黨主席這個位子，目前對民進黨來說看起來是非常非常重要的。」孫大千說，蔡英文現在是氣最弱的時候，所以她選擇辭掉黨主席，退出檯面、躲在幕後，儘量避免所有的流彈箭矢打到她，她能閃就閃能避就避了。如果這時賴清德直接明白表態他要選黨主席了，蔡英文恐怕就沒辦法重施故技。所以當賴清德一表態，等於是跟蔡英文梭哈了，把手上的牌都秀出來了：妳擋不住我的，我就是宣布要選了，如果妳真的要玩2018~2019那一招，我們就選選看嘛。