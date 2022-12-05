擁有7.79兆元龐大資金部位的中華郵政，明年預計將加碼台股約100多億元，較今年目前實際投入289億元的金額小幅縮水。

中華郵政主管指出，今年台股波動劇烈，不過仍交出正報酬的成績單，今年以來台股報酬率約3％，未來將精選現金殖利率好、產業前景看好的股票，包含元宇宙、ESG、高股息殖利率、5G、電動車、電池等個股，都是可望加碼的股票。ETF則是選擇ESG、高薪、高股息等。

中華郵政現在台股部位約1,900億元，今年以來台股約加碼289億元，預計明年台股部位將突破2,000億元大關。

至於國內外債券部位，今年國內債、國外債各自加碼1,300億元，由於風險胃納關係，明年預計將維持餘額不變，也就是僅補足到期債券為主。目前中華郵政的國內債餘額約2.3兆元、國外債餘額約1.2兆元。

在資金持續成長下，中華郵政預計明年資金部位將可突破8兆元。