遠雄公司不滿大巨蛋案遭台北市政府勒令停工，2020年提出國賠，北市前副市長黃珊珊今天宣布，遠雄已經宣告放棄國賠。遠雄發言人楊舜欽表示，國賠這件事不會有輸贏，這個賽局裡面，廠商、市府、民眾是三輸。

楊舜欽說，希望有個進展，擱置爭議進度才能往前。他坦言這是一個賽局，國賠誰輸誰贏不知道，贏了100萬對公司來說還是輸，因為已經虧很多億了，對市府來講也是輸，民眾也不滿意，最後決定乾脆撤掉。

楊舜欽認為，這是一個大家可以接受方式，官司放在檯面上，對一個新政府來說，到底什麼是輸、什麼是贏？國賠這件事不會有輸贏，站在公司的立場上，在利潤、營運成本上是輸，在市府立場想，賠給廠商哪怕是1塊錢、10塊錢、100萬都是輸，民眾不能接受。

楊舜欽指出，當賠償價格是民眾、廠商、政府都不能接受，這個國賠就沒有沒有意義，「它就是三輸嘛！」至於撤國賠是否少一個談判工具？他坦言，談判工具的確少一個沒有錯，但這工具是殺敵1萬自損8千呢？還有這個必要嗎？

楊舜欽強調，當時在策略上要提出國賠，因為的確造成損失，提出國賠以彌補損失，而現在朝完工方向在走，包括投資執行計畫書、營收分潤都已上檯面，表示已經在軌道上，爭議放在這，最後誰賠給遠雄錢，大家都是輸、都不會滿意，這個賽局裡面是三輸。