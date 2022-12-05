5天前西班牙媒體《馬卡報》就曾驚爆葡萄牙超級巨星C.羅納多即將加盟沙烏地阿拉伯聯賽勁旅艾納斯隊(Al Nassr)，今日正式進一步證實，C羅預計2023年1月1日起改披戰袍，為期2年半，每季薪資總和高達近2億歐元，一舉超越阿根廷梅西和巴西內馬，成為世界足壇最高薪的男人。

C羅在卡達世界盃開踢前就看前東家英超曼聯鬧翻，沒想到越鬧越大，導致最終曼聯提前終止了合約，C羅瞬間變成自由球員，當時美國足球大聯盟(MLS)與艾納斯都先後開出價碼。

隨著葡萄牙闖進16強，7日半夜3點將與瑞士爭搶8強門票，但《馬卡報》卻在這個時候撰文報導C羅確定了新東家，而且總身價5億歐元(新台幣超過161億元)著實令人驚訝。

《馬卡報》指出，這份合約年薪不到1億歐元，但加上廣告與激勵獎金，C羅最終每個賽季可望拿到近2億歐元。效力於法甲聯賽聖日耳曼的梅西和內馬目前每個賽季能進帳7500萬歐元、7000萬歐元，倘若C羅最終落腳於艾納斯的話，將遠遠超過兩人，坐穩世界足壇一哥寶座。

艾納斯曾9度奪冠是沙國聯賽最強球隊，但2019年之後逐年下滑，因此這次才會不惜花大價碼招攬C羅，艾納斯目前由法國教頭Rudi García執教，此外還有哥倫比亞籍門將David Ospina和西班牙籍中後衛Alvaro Gonzalez，C羅到來可望帶領艾納斯重返榮耀。