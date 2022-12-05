花蓮今晚有2位民眾於花蓮溪口岸際捕撈鰻苗卻遭大浪拍打落海，其中1人已被救起，另外一名年約51歲的男子，仍未尋獲，海巡人員目前正持續找尋。（海巡署第一二岸巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今晚有2位民眾於花蓮溪口岸際捕撈鰻苗卻遭大浪拍打落海，海巡署與花蓮縣消防局獲報後，便派員前往搜索，救起其中1名民眾，不過另外一名年約51歲的男子，仍未尋獲，海巡人員目前正持續找尋。

海巡署第九巡防區指揮部在今晚7時36分許獲報指稱，有2民眾於花蓮溪口岸際捕撈鰻苗時，不慎遭浪拍打落海，請求協尋，便立即派遣第六海巡隊、花蓮空勤總隊、第一二岸巡隊花蓮漁港安檢所、七星潭安檢所、鹽寮安檢所及第二（沙東）機動巡邏站人員，趕赴失蹤海域搜尋。

由於海巡人員趕抵現場時，其中1名落海者已被消防人員救起並送醫救治，另一名則遭浪捲走在海上漂流行蹤不明，經得知失蹤者為一名年約51歲的男子，身著藍色青蛙裝及藍色雨衣，目前海巡、消防、救難單位等人員持續搜索中。

第一二岸巡隊表示，近期東北季風影響，天候海象較為不穩定，東部海域仍有強陣風及長浪發生的機率，呼籲民眾於海象不佳期間，避免自行下海戲水及捕撈各項海中動植物，以免發生不幸意外；另民眾於岸際發生任何急難事故，隨時都可撥打「118海巡服務電話」，本署將立即提供各項協助。