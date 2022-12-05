直播主「天后闆妹」憑實力從最初的6萬元，創業電商直播至今已身價翻倍，更是創下6億銷售佳績，並且商品高品質、回饋粉絲不手軟、提倡公益活動及作風豪爽等優點，坐擁一票死忠粉絲，不過人紅是非多，近日疑似被同業惡意攻擊，但天后闆妹高EQ回應，獲得網友、粉絲紛紛力挺，再度被圈粉！

天后闆妹因直播在網路上擁有高人氣，也累積許多死忠粉絲。(圖/擷取至YT)

回顧天后闆妹的創業之路，她在2016年以6萬元的創業基金經營Facebook社群電商，透過直播的方式販售童裝商品。起初觀眾只有10人，其中8人是家人，但她努力不懈，天天直播介紹商品，每天增加2-3位觀眾，她漸漸地看到直播商機，便開始投入經營，如今搖身一變成為身價翻倍的直播主，更成為知名節目固定班底，近日甚至受節目邀約，讓藝人王思佳開箱她的台中豪宅與佈滿精品的房間，羨煞許多網友。

日前天后闆妹上王思佳的開箱他位於台中豪宅的節目畫面。(圖/擷取至YT)

天后闆妹除了創業商品獲得粉絲認同之外，豪爽霸氣的行事作風也深受粉絲喜愛，她曾在節目上分享，抽獎活動送名牌豪車給粉絲，對於回饋粉絲絲毫不手軟。不過人紅是非多，在討論平台上疑似被同業惡意攻擊，此風波一出，天后闆妹第一時間並無回應，並紛紛留言支持天后闆妹，並對闆妹的產品使用過很有信心無須在意同業攻擊。據了解，目前貼文已遭檢舉下架。

天后闆妹不受同業攻擊風波影響，被網友發現她默默與藝人黃小柔、謝坤達與桌球教父莊智淵一同做公益，有網友留言表示「很少看到直播主提倡公益活動」，認為天后闆妹拋磚引玉覺得很有愛心也很有意義，讓人看見就算她遭到惡意攻擊，卻不氣餒、不放棄，依然做對的事。

在此事風波後，天后闆妹在粉專上高EQ的簡單回應「不實的報導，我們保留感謝曝光的權利」，也幽默地趁機宣傳粉絲福利抽獎活動。該則貼文底下得到許多網友和粉絲的支持，甚至很多網友秀出自己購買的產品照片與影片，對於產品表示認同之外，也非常力挺天后闆妹，她的魅力與人氣依舊火熱。