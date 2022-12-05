韓國三星電子5日公布2023年高層人事案，先前主管行動通訊及家電（DX）部門全球中心行銷中心的副總裁李英熙，獲晉升為總裁，負責全球行銷，成為三星創立以來首位專業女性總裁。

李英熙曾在法國化妝品牌歐萊雅（L’Oreal）集團擔任市場專業經理人，2007年進入三星電子後成功打造Galaxy品牌形象，2012年成為三星電子創立以來第2位女性副總裁，也是首位非繼承人的女性總裁。