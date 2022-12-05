聯準會大幅升息力求降低經濟增速，以達到控制通膨的目標。展望未來，投信法人指出，市場價格已反應了最新升息資訊，且未來失業率上升或經濟明顯放緩，聯準會鷹派論調可能逐漸收斂，其中，非投資等級債券後市看俏。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，目前美債10年期及3個月期利差呈倒掛，依過去歷史經驗，當美債10年期與3個月期利率倒掛後，聯準會接近升息終點或準備開始降息，有利Fallen Angel債券表現。

另一方面，升息終點與通膨的不確定性為市場帶來波動，預期波動上升將帶來更多Fallen Angel債券，預估2023年將有400～500億美元金額的Fallen Angel債券，增加基金投資機會。

李怡慧指出，就中期而言，Fallen Angel債券收益率和利差皆具吸引力，今年來收益率高達7.92％，2021年和今年來亦皆無違約情況發生，即使未來美國非投資等級違約率上升，但因Fallen Angel高達近90％的券種投資在BB等級，過去平均違約率僅有0.6％，違約風險不高，收益率足以彌補損失。

富蘭克林旗下西方資產團隊預期，聯準會將考量貨幣政策累積的緊縮及滯後效果，放緩升息步調可望在今年底至明年初實現，看好利差型債市表現。