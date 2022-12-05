享有電競界奧運美譽的「IESF世界電競錦標賽」今年於於印尼峇里島舉行決賽，台灣精品特別設專區，向來自全球105國700名打入決賽選手以及2萬名加油打氣的熱血觀賽者，展示臺灣最新產品與技術。

台灣精品專區位於IESF選手報到與入場必經之路，展示曜越、十銓、技嘉、微星、迎廣等臺灣電競及周邊商品；包括盧森堡等選手一眼就被台灣精品設計所吸引，隨即現場體驗，尤其是技嘉主機板的高容量電力與散熱設計，更受到現場參觀選手關注。

此外，微星電競筆電與曜越遊戲主機的高性能則受到印尼專業媒體好評推薦。

印尼電競協會（PBESI）主席Budi Gunawan表示，本屆在峇厘島舉辦IESF決賽，為全球最大的電競活動，印尼政府也藉此推廣體育旅遊(Sport Tourism)。根據遊戲與電競分析公司Newzoo估計，印尼的電競產業營業收入在2019年達到13.1億美元，使印尼成為東協最大的電競市場國家，Newzoo 對電競產業發展維持樂觀，認為今年雖略為修正，明(2023)年將繼續成長。