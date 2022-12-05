九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文辭去民進黨主席後，2024總統之爭也提前開跑，黨內以副總統賴清德呼聲最高。前立委孫大千今(5日)在《盧秀芳辣晚報》強調，綠營派系的組成分子幾乎都是民進黨的立委，想當不分區或連任不分區的人，第一個就是要抱賴清德大腿。而現任立委最在意的是能不能連任，所有小雞都希望找到最強母雞，如果不讓賴清德當總統候選人，讓陳建仁、鄭文燦選，2024立委還能守住派系連任嗎？

若賴清德已對蔡英文梭哈表態參選黨主席後，孫大千指出，接下來就是蔡英文的選擇，跟民進黨內各派系的選擇。主持人盧秀芳問，英系有沒有可能跳船？「當然有可能！」孫大千強調，如果蔡英文沒辦法守住黨內的大位，最直白、最現實來講，如果民進黨這些不分區，有人想當不分區，或有人想連任不分區，他第一個要去抱大腿就是抱賴清德，因為顯然蔡英文對黨內的控制力量已經愈來愈弱了。

「第二個要認真思考的是，這些派系的組成分子幾乎都是民進黨的立委。」孫大千說，立委最在意的是自己能不能連任，「比方我2024要去選立委，最在意的是國民黨的母雞是誰？」國民黨的母雞如果不對了，跟他綁在一起，我就被拖死，所以所有的小雞都希望找到一隻最強的母雞，這是所有的立委共同的心聲，不分藍綠黨派都是如此。

孫大千強調，所以民進黨內立委就要思考了，現在賴清德看起來是民進黨最有贏面的人，如果不讓賴清德當總統候選人，難道你要讓陳建仁嗎？讓鄭文燦嗎？你們接下來2024的立委還需要選嗎？這是現在民進黨內各派系要思考的，就是究竟要念及鄭文燦當年給他們的種種好處跟情義，還是要重新考慮一下，守住自己派系的前提是，我們自己的立委必須要連任，到底誰能帶著我們的立委連任？這就是他們要考慮的問題了。