好萊塢巨星基努李維（Keanu Reeves）出道多年，演過不少經典電影，是影壇重量級男神，外型英俊的他總能迷倒一大票粉絲，他不但人帥，心地也善良，曾捐出70%收入用於研究疾病，面對粉絲總是親切又有耐心；近日他為電影出席宣傳活動，沒想到竟然當眾下跪並磕頭，讓台下粉絲都看傻眼。
基努李維近日前往巴西出席動漫展宣傳電影，他的新片《捍衛任務4》（John Wick: Chapter 4）將於2023年3月上映，面對現場熱情的影迷，他在台上先是深深鞠躬，雙手合十回應粉絲的支持，接著雙膝跪地，並連續磕三次頭，台下影迷立刻大聲尖叫，基努李維站起來後笑著制止觀眾們的尖叫，「好了好了，謝謝你們」。
事後《捍衛任務4》的官方推特上傳這段影片，獲得7.3萬人按讚，基努李維的行為被粉絲們討論，網友表示：「該死，這人也太好了吧」、「太不可思議了」、「是我們不配基努李維這樣善良的人，他不應該跟我們鞠躬，應該要反過來才對」、「只有基努李維會做這種事，尤其是下跪，沒有任何名人會做這種事，他很酷，又很腳踏實地，90%演員做不到他那樣」。
基努李維在演藝圈以親切著稱，曾有一對夫妻結婚兩週年補辦婚禮，婚禮前他們在飯店酒吧中巧遇基努李維，便透過侍者表達想請他喝一杯，基努李維雖然婉拒，但態度親切表示自己剛下飛機，只會短暫停留，新郎鼓起勇氣詢問基努李維是否願意參加婚禮，沒想到基努李維真的答應，令小倆口驚訝，親民舉動被PO上網後讓許多人羨慕。
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