九合一選舉落幕，因辭去立委一職的國民黨蔣萬安當選台北市長，後續登場的台北市第三選區立委補選，被視為藍綠延長賽，民進黨徵召吳怡農參選，國民黨則指派王鴻薇出戰。因此近日就有港媒指出，桃園市長鄭文燦、立委蔡適應論文抄襲，導致民進黨形象將影響吳怡農選舉，黨中央更無力幫忙，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，這次台北市第三選區立委補選這一仗，對藍綠都非常重要，而北松山通常是藍軍票倉，中山區則是綠營有優勢，不過因為該選區選舉人高達三分之二，因此「藍軍能否獲勝，關鍵在中山區不被超車太多，甚至是開出好成績」，但民進黨近期也有許多不利的因素，首先是王鴻薇將前民進黨員趙介佑涉毒事件搬上檯面，再來又有鄭文燦、蔡適應論文抄襲被撤銷學位，民進黨形象將影響吳怡農選舉。

最後，因為這兩件事情導致讓民進黨內亂上加亂，黨中央恐無力幫忙選舉。不過該份報導也指出，即使民進黨即便有三項不利因素，但王鴻薇恐怕仍難以攻破民進黨支持者的「疼惜情感」投射，反而可能「越被打、票越多」，未來選戰走向，值得觀察。