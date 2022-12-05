台北市前副市長黃珊珊今天在廣播專訪時透露，她未來每周都會去4位民眾黨新科議員服務處，要做義務法律服務，晚間在臉書公布，明天下午6點到8點，第一站會與準議員林珍羽提供諮詢，「準備重操舊業」。

黃珊珊今在黃暐瀚主持的廣播專訪時被問到，若台北市柯文哲明年選總統，會怎麼幫他？她推稱，先幫4位年輕的議員，會每個星期都討論，再把白皮書東西讓他們更清楚，議會質詢時都可以拿出來請新任市府來做。

黃珊珊表示，她每個禮拜會去他們服務處，要做義務法律服務，會回去做自己想做的事情，她強調，已坐在那邊20幾年，只是3年沒做。黃暐瀚說，「你要回復黃珊珊律師喔？」黃珊珊反問「不能嗎？這是我會做的事呀，而且我也想做的事。」

黃珊珊說，一個月4周，每周去一個，「我想做多久做多久」。黃暐瀚再度確認，「民眾黨4個議員服務處會有黃珊珊律師法律諮詢喔？」黃說，「已經講好了，你幹嘛那麼驚訝！」

黃暐瀚笑稱，已經很久沒有坐檯了，黃珊珊則說，她已經坐檯了20幾年，議員之前在基隆做了6年，總共做了27年的法律服務，民眾問法律問題，她幫的上忙，都很快樂。

黃珊珊晚間在臉書表示，「我的下一步，就是回歸從政的初衷」，最近很多朋友來關心她，接下來要做些什麼，有什麼樣的計畫？最重要的，當然是先陪陪家人，放鬆一下自己的神經。另一方面，當然是繼續做自己擅長的事，「我的熱情，就是用法律來服務大家！」

黃珊珊強調，不論在任何位子上，都會把自己奉獻給台北，只要有地點，接下來當然可以幫12個行政區的所有市民服務，「我想，我也是對台北市政最熟的律師，可以用專業幫助大家，就是我快樂的泉源！」

她預告，​明天下午6點到8點，她的第一站會與林珍羽在錦州街159巷提供諮詢，準備重操舊業，感覺非常興奮，大家如果有任何法律疑難雜症，歡迎來找她，她很榮幸能服務大家。並強調「黃珊珊一直都在，我會當大家法律上的靠山！」