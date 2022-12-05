韓國男團「ASTRO」成員文彬、產賀2022年可說是從年初忙到年尾，歌唱、主持全方位出擊，收穫亮眼成績且深受好評，僅管行程忙碌，但2人依舊努力在音樂領域上求新求變，如今再次以小分隊身份發行第3張迷你專輯《INCENSE》展現創作天分，他們也依舊不忘寵台粉，推出獨享專屬福利。

文彬、產賀在今年3月發行第2張迷你專輯《REFUGE》時，在iTunes 的「Top Songs」排行榜以及「Top Album」排行榜中共獲得12個國家與市場第1名的好成績，馬不停蹄地又在5月以團體「ASTRO」的身份發行了第3張正規專輯《Drive to the Starry Road》。而在現場直播的音樂節目中，他們也以機智且恰當好處的台詞與反應，在主持方面得到粉絲們的好評，儘管已於今年10月底卸下主持人身份，但2人並未因此而閒下來，又緊接著將於明年1月4日在韓國發行第3張迷你專輯《INCENSE》。

始終對台灣粉絲念念不忘的文彬、產賀，這次發行第三張迷你專輯《INCENSE》依舊有好康要獻給台灣粉絲，即日起只要到 FU Entertainment 進行預購，就有機會獲得親筆簽名專輯 ／ 專屬影音訊息 ／ FU Entertainment獨家小卡等獨家專屬福利，相關詳情可洽主辦單位FU Entertainment。