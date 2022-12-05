蔡政府深陷黑金風波，《美麗島電子報》董事長吳子嘉2日在政論節目《關鍵時刻》表示，現在黑金力量溫床瀰漫，且爛到全台灣！財經專家黃世聰今（5）日在政論節目《關鍵時刻》更認為，黑金不是民進黨敗選主因，而是滅亡原因！
蔡政府深陷黑金風波，繼民進黨台北市立委補選參選人吳怡農喊話黨中央處理中常委黃承國後，前台南縣長蘇煥智也炮轟蔡英文總統領導下的民進黨黑金化，已成為蔡執政下不可抹滅的烙印。
《美麗島電子報》董事長吳子嘉2日在政論節目《關鍵時刻》表示，現在黑金力量溫床瀰漫，且爛到全台灣！民進黨全台縣市幾乎丟光光。
民進黨立法院黨團為挽救選情，今（5）日表示要推動修法，排除涉及「黑、金、槍、毒」的候選人，但網友看到後卻不買帳，開酸「敗選才想到掃黑」、「不要再騙了啦」。
財經專家黃世聰今（5）日在政論節目《關鍵時刻》認為，黑金不是民進黨敗選主因 而是滅亡原因！
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