2022世界羽聯BWF年終總決賽將於12月7日展開，台灣今年只有男單周天成、女單戴資穎取得參賽資格，兩位好手已經在泰國曼谷備戰，並參加5日晚間舉辦的頒獎典禮暨晚宴，席間大會也進行抽籤，周天成和兩位印尼選手克里斯提（Jonatan Christie）、金廷（Anthony Sinisuka Ginting）及新加坡駱建佑小組賽同組，戴資穎小組賽階段則和中國大陸何冰嬌，以及兩位泰國女將伊瑟儂（Ratchanok Intanon）、布莎南（Busanan Ongbumrungpan）同組。

本屆年終賽本來要在大陸廣州進行，但因當地新冠肺炎疫情嚴峻，當局採取清零政策，因此賽前一個月左右臨時更動至泰國曼谷進行。

年終賽5個項目只有本季世界巡迴賽排名積分前8的組合可以參賽，先分成兩組進行小組單循環賽，分組排名前二晉級4強淘汰賽，男單有丹麥安賽龍（Viktor Axelsen）、台灣周天成、印度普蘭諾伊（Prannoy H. S.）、印尼克里斯提、印尼金廷、日本奈良岡功大、大陸陸光祖與新加坡駱建佑參賽，女單則是台灣戴資穎、大陸陳雨菲、大陸何冰嬌、韓國安洗瑩、泰國伊瑟儂、泰國布莎南、日本山口茜跟印尼東宗（Gregoria Tunjung）與賽。

在5日的晚宴，戴資穎和周天成都盛裝出席，小戴黑色套裝，上衣有蕾絲透視小心機，並上了點淡妝，周天成則是灰白色襯衫內搭黑色襯衫及淺色領帶，天王天后展現不同於比賽運動服的時尚面貌。