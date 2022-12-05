台股今由科技、航運股領漲，盤中突破「萬五」、最高來到1萬5088點，隨後漲勢收斂，終場只漲10點，終場收在1萬4980點，「萬五」得而復失；安盛投資管理投資組合經理劉茜預估，明年金融市場仍是升息與通膨的拉鋸戰，預料聯準會12月升息2碼後，升息時間拉長、每次加息幅度縮小，讓實體經濟能十足反映利率影響，聯準會政策利率會調升至5％至5.5％。

美國利率走向的決定，在於通膨是否回落，而通膨回落的關鍵則視美國勞動市場是否重新回到平衡，目前，美國勞動市場仍缺工，每年移民人數也從200萬人降至40萬人，預估只要如銀行倒閉等系統性風險發生，預料美國最快要到明年底前才能轉為降息循環。

反觀歐洲的通膨動力，則是因為能源危機，大幅推高能源價格和通膨，促使歐洲央行被迫收緊貨幣政策，引發經濟衰退，但受到俄烏戰爭影響，歐洲天然氣價格波動極大，接下來要看歐洲能源價格能否回復正常。

全球經濟下行風險下，劉茜認為，當前分析師評估明年各大企業的盈餘多太樂觀，由於實質利率急升，股票估值不算便宜，對股票資產持較負面態度；劉茜指出，安盛投資對投資組合的股票維持減碼部位，近期通過看空的避險策略獲利，降低減碼配置。

債券資產方面，劉茜表示，對長期主權債券持正面態度，市場關注衰退風險，而央行升息周期已完全反映，鷹派態度明確使經濟放緩，主權債券的評價變得更具吸引力；看好短期非投資等級債，基於收益率和利差的水準，從收入角度看，一些短期非投資等級債券日益具吸引力。