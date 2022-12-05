九合一選舉綠營大敗，總統蔡英文辭民進黨主席後，新任黨魁之爭引發熱議，媒體盛傳副總統賴清德表態參選。東華大學教授施正鋒5日在《頭條開講》節目中強調，請君入甕的戲碼，民進黨已非第一次上演，賴清德自己就經歷過，不可能自己黃袍加身，應該會找一個他可以信任的人。

「難道民進黨是準備在野了嗎？」施正鋒表示，黨政分離是在野黨時候的(做法)，民進黨2000年上台以後，就是阿扁當總統以後，為了要黨政同步、黨政合一，就是說執政的時候是總統來當黨主席，下野的時候是由黨員直選。

施正鋒說，當然執政的時候，總統有時候(敗選)負責下台，這時候就要看剩下多久，任期不到1年的時候，由中常委或中執委互選互推，超過1年就由黨員直選。但有一個精神就是執政的時候要黨政合一，現在又忽然說要黨政分離，基本假設就是錯了，難道民進黨有心理準備，未來4年到8年要長期下野了嗎？

「我知道黨主席很重要，一個就是不分區的分配，第二個就是決定誰來當總統候選人。」施正鋒指出，但是不可能自己黃袍加身，如果今天黃袍加身，表示賴清德除了要面對英系、小英以外，更不用講林佳龍這邊要如何合作結盟等等，難道新潮流裡沒有三分之一或一半的人他可以信任嗎？難道他只有林俊憲一個細漢仔(小弟)可以信任嗎？那太low了，他要選總統，這也太令人擔心了吧？

施正鋒強調，這個是請君入甕，但是這已經不是第一次請君入甕了，第一次不知道就算了，第二、第三次被騙，那是有問題。民進黨第一次杯酒釋兵權就是謝長廷，當了閣揆以後也是就地看管，第二次是賴清德稱為大姊的陳菊，陳菊說三八兄弟我當然挺你，這種場合話可以相信嗎？過去已經有兩次這樣的例子，他有那麼笨嗎？「我不知道，醫科的人都認為自己很聰明！」

「我覺得他不想(選黨主席)！」施正鋒說，賴清德一定就是要選總統，黨主席應該就是一個他可以信任的人。現在樹倒猢猻散的時候，大家都開始跳傳了，賴神應該覺得沒有必要，幹嘛自己去(選黨主席)呢？