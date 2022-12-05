攸關「護國神山」台積電2奈米新廠籌設進度的「中科台中園區擴建二期開發計畫」，5日環評初審過關，台積電中科擴廠邁大步，最快明年中即可配地建廠！台積電高達兆元的加碼投資，預計為中科帶進數以千計的就業人口紅利，預料將再度炒熱中科生活圈房市買氣！

專家預估，不僅中科特區受惠，包括水湳中央公園特區、14期重劃區、單元二重劃區等高總價豪宅區新案均已蓄勢待發，明年中科生活圈房市將很精彩！

其中，中科特區核心所在的西屯區，指標推案首選豪宅建商「寶輝VILLAGE」國際總體城區開發案，超過8,000坪基地分階段開發，成功吸引科技人、企業主、醫師等高資產族群爭相入手。

根據最新實價登錄資料顯示，「寶輝國際莊園」目前已揭露12筆資料，其中，21樓總面積96.69坪以總價5,351萬元成交，扣除車位後每坪單價69.8萬元，寫下社區最高單價及總價，再次改寫區域房價天花板！另外，「寶輝世紀莊園」則有34筆揭露，最高單價為14樓的66.8萬元，同樣令人刮目相看；三期寶輝VILLAGE「THE PLAZA」預約熱絡，均價將挑戰6字頭。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，中科是中台灣經濟發展的火車頭，而科技人眼光精準、經濟實力強，幾乎已成台中房市購屋主力，為爭取科技人青睞，建商紛紛以高規格產品應戰，不只中科特區推案精彩，連帶周邊如七期、水湳公園特區、14期重劃區、單元二等高價豪宅區也謹慎以待，中科可說是一己之力造福大台中房市發展。

坐擁多項重大建設，又緊鄰中科特區的水湳中央公園特區，已購地布局的品牌建商紛紛加快推案腳步，線上推案包括每坪單價首度衝破百萬元大關的「豐邑PARK ONE」，明年第一季還有總太地產（3056）水湳雙豪宅新案「總太兼得」、「總太至境」正緊鑼密鼓籌備中；雙橡園開發也將推出基地面積逾4,117坪的新案，水湳已成為中台灣豪宅一線戰場。

區域質感佳、交通動線又暢旺的單元二重劃區，明年也將迎來新案，據悉，精銳建設、陸府建設都將在此布局，延續品牌一貫的質感規劃，預料也將磁吸高資產科技人的購屋目光。

台中海線地區靠著高CP值價格優勢吸引中科新貴購屋，3年前房價還有1字頭，如今已穩站3字頭！根據實價登錄顯示，近1年來，海線四雄的預售案最高成交單價，分別為清水「富宇大悅」每坪32.3萬元、梧棲「聯悅馨」每坪35.3萬元、沙鹿「久樘晶漾天鵝」每坪36.7萬元，龍井「國聚之璟」更高達每坪44.9萬元。

一向嗅覺敏銳的建商，推案布局也從台中市區轉往海線，包含首度進軍台中沙鹿區的龍寶建設，以及久樘開發、富宇建設、新業建設等都有推案計劃，市場預估開價站穩3字頭；其中，龍寶預計明年首季進場的沙鹿合建預售案，由於總戶數不多，預約客戶卻相當踴躍，單價有機會挑戰4字頭，突破沙鹿房價天花板有望！