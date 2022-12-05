民進黨被質疑「黑白共治」，民進黨立院黨團召開記者會，宣示將提出反黑金法案。前台南縣長蘇煥智今天批評民進黨團的修法提案，不但逃避當前問題的關鍵，而且陷入嚴刑峻罰思維，以不符比例原則，侵犯人民參政權，呼籲各界應該予以駁斥。

九合一選舉前痛批民進黨「黑白共治」的蘇煥智指出，100多人被黑幫詐騙並擄人綑綁成為人囚；凸顯蔡英文總統治下，台灣治安敗壞、黑道橫行。蔡英文重用英系洪耀福、陳明文、黃承國，黑金掛勾被認為是台灣黑道猖狂的關鍵。

他認為，前天道盟文山會會長總統府國策顧問、現任民進黨中常委黃承國與洪耀福是蔡英文政府的deep state(深層政府）的核心，實質掌小英政府中高階人事任命及喬事利益分配，破壞法紀、紊亂朝綱。不但是此次選舉民進黨大敗的原因；而且也影響此次台北市立法委員補選的選情，「如果沒有徹底檢討改善，民進黨可能必敗無疑！」

蘇煥智指出，「阿國」黃承國黑道介入治國問題，已成為民進黨選戰的破口，也成為國民黨的提款機。而且這個情況有可能延續到2023、24年的總統及國會議員的大選。

對此，民進黨補選立委提名人吳怡農除了呼籲黨中央應該正視黃承國黑道問題提出解決方案外；民進黨立院黨團今天上午也召開記者會，表示將修正《公職人員選舉罷免法》，增訂曾犯《組織犯罪防制條例》、《檢肅流氓條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》，經判刑確定者就不得登記成為候選人。

不過，蘇煥智認為，立法院的修法提案，不但逃避當前問題的關鍵，而且陷入嚴刑峻罰思維，以「不符比例原則」相當性，侵犯人民參政權，應該予以駁斥。蔡英文總統縱容黑道介入國政、黨政及英系操盤，這才是問題核心。

因此，他說，解決方案應該包括：要求黃承國辭中常委；要求黃承國退出英系操盤核心的角色；民進黨應該重新檢視黨內排黑條款的嚴謹性；有關警政署對於「幫派組織犯罪」未落實列管監控，也未落實執行取締！

至於民進黨團的提案是否不符比例原則，過度剝削人民的參政權，他強調，這是需要慎重考慮的，不應該以「嚴刑峻罰」這種草率的思維，做「膝蓋式」的反應！