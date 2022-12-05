工商協進會理事長吳東亮今日表示，淨零排放（Net Zero Emissions）是當今全球最重要的公共議題，運具電動化是日常生活中落實淨零排放的重要路徑之一。就製造業的角度而言，台灣具有半導體、ICT（資通訊）等領域的優勢，非常適合發展電動車產業。

工商協進會舉辦第264次公亮紀念講座，致詞時作以上表示。

吳東亮進一步指出，台灣產業製造能力精良，但不該繼續單打獨鬥，只賺代工財，需要策略聯盟合作，整合產業的力量，才可能提升產業的附加價值，成為推升經濟的新驅動引擎。